السعودية اليوم / أمطار على مركز الكر بمحافظة الوجه



الوجه 16 محرم 1442هـ الموافق 04 سبتمبر 2020م واس

هطلت اليوم, أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز الكر التابع لمحافظة الوجه، سالت على إثرها الشعاب الصغيرة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:36ت م

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