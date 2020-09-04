السعودية اليوم / رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقي بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان



بيروت 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم في بيروت بالمنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان، إضافة إلى الأمور ذات اهتمام مشترك.

// انتهى //

19:05ت م

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