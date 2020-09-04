

إسلام آباد 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 498 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 297512 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6335 حالات وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282268 حالة، في حين توجد 8909 حالة نشطة.

// انتهى //

18:19ت م

0092



إسلام آباد 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 498 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 297512 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6335 حالات وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282268 حالة، في حين توجد 8909 حالة نشطة.// انتهى //18:19ت م0092

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.