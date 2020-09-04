الطريقي يناقش إنشاء المدينة العالمية للتخصصات النادرة في الرس 

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - دليل العمري

زار البروفيسور محمد الطريقي، رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، يوم أمس الخميس، مقر الجمعية الأهلية لرعاية ذوي الإعاقة بمحافظة الرس، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة محمد صالح العوفي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.



واطلع الطريقي على عرض مفصل عن مشاريع الجمعية المنفذة ورؤيتها الإستراتيجية للفترة القادمة، كما تضمنت الزيارة مناقشة العديد من المبادرات والبرامج المستقبلية الهادفة منها، ومناقشة المشروع السكني التنمية الشاملة المستدامة، وتعديل وترميم مساكن ذوي الإعاقة والمسنين دعم وتوفير مساكن للأسر الأشد حاجة من ذوي الإعاقة والمسنين، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء المدينة العالمية لطب والتأهيل بمحافظ الرس تحتوي على تخصصات النادرة مركز جراحة العمود الفقري والأعصاب والحبل الشوكي ومركز متخصص حالات شلل الدماغي وتوحد ومتلازمة الداون وبعض حالات المريضة النادرة لتي لا يتوفر لها علاج ببعض القطاعات الصحية الحكومية أو الأهلية.

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