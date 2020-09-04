- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم النيابة تحذر من منع الأطفال من الدراسة أو عدم استكمال التطعيمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النيابة تحذر من منع الأطفال من الدراسة أو عدم استكمال التطعيمات
بحسب المادة 5 من نظام حماية الطفل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأيٍّ منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم.
وشددت، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على أنه لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.
وقالت: إنه يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
– إبقاؤه دون سند عالٍ.
– عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها.
– عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
– التسبب في انقطاعه عن التعليم.
وأشارت النيابة إلى أن هذا يأتي بحسب المادة 5 من نظام حماية الطفل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تحذر من منع الأطفال من الدراسة أو عدم استكمال التطعيمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.