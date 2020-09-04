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تَرَاجع لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قرار الرحيل عن صفوف ناديه هذا الصيف؛ مفضلًا الاستمرار لموسم إضافي حتى عام 2021.
وأكدت قناة "TYC" الأرجنتينية، الجمعة، في خبر حصري أن ميسي يفضل عدم الدخول في مشاكل قضائية مع ناديه؛ احترامًا لجماهيره وتاريخه الطويل مع الفريق.
ومن المتوقع أن يُصدر ميسي بيانًا رسميًّا للتأكيد على بقائه وتحديد موعد عودته إلى التدريبات؛ بحسب ما أشارت إليه القناة الأرجنتينية في تقريرها.
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 06:19 PM
فضَّل الاستمرار لموسم إضافي حتى عام 2021
تَرَاجع لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قرار الرحيل عن صفوف ناديه هذا الصيف؛ مفضلًا الاستمرار لموسم إضافي حتى عام 2021.
وأكدت قناة "TYC" الأرجنتينية، الجمعة، في خبر حصري أن ميسي يفضل عدم الدخول في مشاكل قضائية مع ناديه؛ احترامًا لجماهيره وتاريخه الطويل مع الفريق.
ومن المتوقع أن يُصدر ميسي بيانًا رسميًّا للتأكيد على بقائه وتحديد موعد عودته إلى التدريبات؛ بحسب ما أشارت إليه القناة الأرجنتينية في تقريرها.
، احترامًا لجماهيره وتاريخه الطويل.. "ميسي" يقرر الاستمرار مع برشلونة ،
المصدر : الخليج 365
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