، شاهد "الوقاية هدف".. توزيع 40 ألف كمامة ومعقمات بمساجد حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المجماج": جهود "الإسلامية" الاحترازية واجب شرعي ومبادرة وطنية

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حـــائــل، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من مباردة "الوقاية في حائل هدف وغاية" التي تستهدف توزيع 40 ألف كمام ومجموعة من الأدوات الاحترازية بمساجد وجوامع المنطقة، في إطار الجهود التي تقدمها لحماية مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا.



وتأتي هذه الفعالية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي دشنها المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل عبدالله بن محمد المجماج، الأحد الماضي، بحضور كل من: مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة محمد عمر السائح.



وفي سياق متصل أكد المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل، أن هذه المبادرة تقام بالشراكة مع (صندوق الوقف الصحي ممثلًا في مركز الدعم المجتمعي)، ضمن الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية بالمنطقة بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه.



وبين "المجماج" أن المبادرات والجهود التي يواصل فرع حائل والفروع الأخرى في المملكة تنفيذها تنبثق من حرص الوزارة والمتابعة الحثيثة للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تلمس حاجة المجتمع والقيام بالرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة.



وأشار إلى أن هذه الجهود التي يبذلها الفرع في مجال التوعية حيال ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة الوقاية من الأصابة بفيروس كورونا والحث على أستشعار المسؤولية من الجميع هي واجب شرعي ومبادرة وطنية يرى الفرع أنها من صميم عمله وهدف رئيس له.

يذكر أن المبادرة لاقت ترحيبًا وإشادة من المصلين بمساجد وجوامع منطقة حائل الذين أشادوا بالدور الذي تقدمه الشؤون الإسلامية بالمنطقة لمواكبة جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والعناية بالمساجد.

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