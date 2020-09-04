، وزارة الرياضة تقدم مليون ريال لكل نادٍ سعودي.. مشارك في دوري الأبطال ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتقديم دعم مالي قدره مليون ريال لكل نادٍ مشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2020، والتي سيتم استئنافها في 14 سبتمبر 2020 الجاري بنظام التجمع، حسب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد 19-COVlD، إضافة إلى التكفل بقيمة سكن الأندية الأربعة والبالغة مليونين و600 ألف ريال.

وتأتي هذه البادرة دعمًا للأندية السعودية المشاركة، وتحفيزًا لها لخوض غمار البطولة القارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتقديم المستويات المشرفة والمتميزة التي تعكس مدى تطور كرة القدم السعودية، ولمواصلة العطاء في هذه البطولة نحو الوصول إلى الأدوار المتقدمة بمشيئة الله تعالى.

يُذكر أن أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، تشارك في النسخة الحالية، وستستأنف من خلال استكمال ما تبقى من جولات في دور المجموعات، وصولًا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.