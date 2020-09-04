السعودية اليوم / قوات الأمن العراقية توجه ضربات جوية على كهوف تابعة لتنظيم" داعش " الإرهابي في جبال حمرين



بغداد 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

وجهت طائرات حربية عراقية اليوم ضربات جوية على كهوف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي اليوم أن الضربات الجوية التي نُفذت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة نجحت في تدمير الكهوف المستهدفة بالكامل .

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17:14ت م

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