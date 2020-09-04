شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2020م، تحمل على متنها 3,056 سلة غذائية تزن 339 طنًا و 216 كيلو غرام، ومواد إيوائية تحتوي على 10 خيام و 200 بساط و 600 بطانية تزن 7 أطنان و 440 كيلو غرام، و مواد طبية متنوعة تزن 2 طن و272 كيلو غرام، تستهدف هذه المساعدات محافظات: عدن، سيئون، مأرب، حجة.

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