السعودية تعين أول ملحق عمالي لدى الفلبين

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بدأ الملحق العمالي للمملكة لدى جمهورية الفلبين، محمد بن عبيدالله المطيري، أعماله كأول ملحق عمالي، وقد استقبله سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله البصيري في مقر السفارة بالعاصمة مانيلا خلال افتتاح أول ملحقية عمالية للمملكة في الخارج.

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال الملحق والمهام المتعلقة بما يساعد في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لرفع مستوی كفاءة العمالة المراد استقطابها للعمل في المملكة والمساهمة في تطوير إجراءات الاستقدام وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

والملحقية العمالية هي الأولى من بين سبع ملحقيات يتم العمل على تشغيلها قريبًا في البلدان التالية (مصر- الهند- الفلبين- إندونيسيا- باكستان- بنجلاديش- سيريلانكا)، حيث تهدف إلى تسهيل الاستقدام على المواطنين وفحص العمالة والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل السعودي وتوعية العمالة بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.



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