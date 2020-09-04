صور.. إقبال متوسط وتطبيق الاحترازات في مهرجان التمور بحائل

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

تشهد فعاليات مهرجان التمور بحائل بمركز القاعد شمال حائل الذي افتتح يوم أمس الخميس إقبالًا متوسطًا نظير التقيد بإجراءات التباعد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخاصة من دول الخليج الذين يحرصون سنويًا على زيارة المنطقة ومهرجانات التمور على وجه الخصوص بالمملكة، والحصول على كميات من التمور في مطلع موسمها.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان علي العبيد أن المهرجان يضم معارض مصاحبة للمهرجان شملت معارض للتمور، وسوق النحالين، ومسرح الطفل، وممر الفود ترك، وممر الأسر المنتجة، ومحمية الطيور، وعروض للسامري والفنون الشعبية، وجلسات خارجية، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية.

ومن أبرز ما يميز أسوق التمور في حائل عامة، أن النسبة الأكبر من العاملين في تجارتها من السعوديين، ومنهم نسبة كبيرة من الشباب الطموح، الذين يعتبرون هذا النشاط عملًا موسميًا يحقق لهم عوائد جيدة، ويعتبره البعض منهم عملًا إضافيًا.

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وأوضح مستضيف المهرجان ماجد المرشدي أن إطلاق هذا المهرجان جاء بمتابعة واهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه اللذين يقفان خلف كل مبادرة تخدم المجتمع بشكل عام وكل ما يهم القطاع الزراعي في المنطقة.

يذكر أن منطقة حائل التي تضم ما يقارب مليوني شجرة من النخيل، تشتهر بأصناف من التمور ذات جودة عالية منها الحلوة والخلاص والسكري والحمراء وغيرها، ويعتبر هذا المهرجان رافدًا اقتصاديًا في المنطقة.





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