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تراجع إصابات كورونا الجديدة في حائل لـ16
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
تراجعت إصابات كورونا في حائل بشكل كبير حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تسجيل ١٦ حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمنطقة.
توزيع إصابات كورونا في حائل
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة بواقع ١٥ حالة في حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.
وقد ارتفع حالات التعافي اليومية بواقع (١٥) حاله لتصل إجمالي حالات التعافي (٥٤٦٩) حالة، وإجمالي الوفيات (٤٩) حالة بينما وصل إجمالي الحالات النشطة (٣١٦) حالة وإجمالي الحالات المصابة (٥٨٣٤) حالة.
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