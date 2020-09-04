47 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 328 حالة

2020-09-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 10 إصابات، وأبو عريش 10 إصابات، وصامطة 5 إصابات، وفيفاء 5 إصابات، والدرب 4 إصابات، وبيش 3 إصابات، وضمد 3 إصابات، والعيدابي 3 إصابات، والموسم إصابتين.

Advertisements

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من صبيا، وأحد المسارحة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 328 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة، حالتين في جازان، وحالة واحدة في كل من صبيا، وأحد المسارحة، وضمد، والطوال.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 10944 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 9374 حالة، وبلغ عدد الوفيات 138 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1432 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 319141 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 295063 حالة، وبلغ عدد الوفيات 4015 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 20063 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1484 حالة.

شارك الخبر







