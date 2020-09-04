، نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز 92٪ ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأعداد المسجلة حتى الآن تصل إلى 295,063

تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة 92٪، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 295063 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 319141 حالة.

وكشفت وزارة الصحة تسجيل 1099 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد فيما تأكدت إصابة 822 حالة جديدة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات 319141 حالة بينها (20063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها مطمئنة، ومنها (1484) حالة حرجة.فيروس كورونا الجديد