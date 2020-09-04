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تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة 92٪، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 295063 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 319141 حالة.
وكشفت وزارة الصحة تسجيل 1099 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد فيما تأكدت إصابة 822 حالة جديدة.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات 319141 حالة بينها (20063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها مطمئنة، ومنها (1484) حالة حرجة.فيروس كورونا الجديد
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 05:03 PM
الأعداد المسجلة حتى الآن تصل إلى 295,063
تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة 92٪، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 295063 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 319141 حالة.
وكشفت وزارة الصحة تسجيل 1099 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد فيما تأكدت إصابة 822 حالة جديدة.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات 319141 حالة بينها (20063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها مطمئنة، ومنها (1484) حالة حرجة.
، نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز 92٪ ،
المصدر : الخليج 365
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