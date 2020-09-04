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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب) حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 04:53 PM
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 8 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب) حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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