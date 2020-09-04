، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب) حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان