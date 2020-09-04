شكرا لمتابعة خبر عن خبير أرصاد : حمل حراري يشهده القطاع الغربي بداية من الليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، أن يشهد القطاع الغربي حمل حراري، مضيفاً أن بداية نظام الحمل الحراري ستكون اليوم في شمال الليث وتمتد شمالا حتى جنوب تبوك.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى هطول أمطار رعدية، تسبق بتدهور الرؤية خاصة على السواحل، مشيراً إلى أن هذه الحالة دلالة على بداية تكون محور السودان، ووداعية لفصل الصيف.