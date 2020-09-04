شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على مشروع تنظيم نادي سباقات الخيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت جريدة أم القرى نص قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع تنظيم نادي سباقات الخيل، وجاء نص القرار كالتالي :

أولاً: الموافقة على تنظيم نادي سباقات الخيل، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: 1- دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والاشتراطات والمعايير الصادرة من نادي سباقات الخيل بناءً على تنظيمه المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- الإيقاف عن المشاركة في سباقات الخيل.

ج- تجريد خيل السرعة من أهلية المشاركة في سباقات الخيل.

د - إيقاف النشاط مؤقتاً.

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هـ - إلغاء الترخيص.

و - غرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال.

2- يضع مجلس إدارة النادي تصنيفاً لمخالفات اللوائح والاشتراطات والمعايير الصادرة من نادي سباقات الخيل بناءً على تنظيمه المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد من الجزاءات الواردة في الفقرة (1) من هذا البند الجزاء الذي يطبق على كل منها.

3- يصدر رئيس مجلس إدارة النادي - أو من ينيبه- القرارات الخاصة بإيقاع الجزاءات الواردة في الفقرة (1) من هذا البند.

4- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة بالجزاءات الواردة في الفقرة (1) من هذا البند أمام المحكمة الإدارية المختصة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها.

ثالثاً: يستمر مجلس إدارة نادي سباقات الخيل (نادي الفروسية“سابقاً”) في أداء مهماته إلى حين تشكيل مجلس إدارة النادي بناءً على التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء