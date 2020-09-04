شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام مساء غدا السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت امانة المنطقة الشرقية موعد افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، والذي سيكون مساء غدا السبت.

وأوضحت الأمانية بان الإفتتاح سيأتي بعد الانتهاء من كافة الأعمال التطويرية بكافة مراحلها، موجهة الشكر إلى كافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم خلال فترة العمل.

ويذكر أن الأمانة قد أكدت في وقت سابق أن أعمال تأهيل وتطوير طريق ‏الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، بلغت نسبة إنجازها 94٪، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة ‏الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي، وتضمن المشروع ‏أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8.900 متر في الاتجاهين