شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية التى وضعت للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأضافت أن الفيروس لا يزال موجود، مشيرة إلى أن الفرد مسؤول في الحفاظ على صحته وصحة عائلته، وأنه توجب عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكد أن التهاون في تطبيق هذه الاجراءات قد تقود الفرد لنقل العدوى إلى بيته وأفراد عائلته.
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