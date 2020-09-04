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الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية التى وضعت للحد من تفشي فيروس الجديد.

وأضافت أن الفيروس لا يزال موجود، مشيرة إلى أن الفرد مسؤول في الحفاظ على صحته وصحة عائلته، وأنه توجب عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن التهاون في تطبيق هذه الاجراءات قد تقود الفرد لنقل العدوى إلى بيته وأفراد عائلته.

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