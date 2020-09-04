شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت هيئة الحياة الفطرية حقيقة ما يتم تداوله في منصات التواصل عن ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض في المملكة. أوضحت هيئة الحياة الفطرية حقيقة ما يتم تداوله في منصات التواصل عن ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض في المملكة. وأوضحت الهيئة أن هذا الحيوان يسمى (الزُريقاء) ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة إلى جازان وهو ليلي المعيشة ويواجه خطر التهديد.

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