شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب: لا يوجد دليل علمي على ضعف فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح طبيب استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، على الحداد، سبب انخفاض أعداد الإصابات وزيادة أعداد المتعافين في المملكة والعالم.

واستبعد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن يكون تراجع الإصابات بسبب ضعف الفيروس، مؤكداً أنه لا يوجد أى دليل علمي يدل على أن الفيروس أصبح ضعيف.

وأكد أن تراجع الإصابات في العالم وارتفاع حالات التعافي جاء بفضل زيادة الوعى حول الفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية التى تهدف للحد من انتشاره.