شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق: باقي على تساوي الليل والنهار 23 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، بأننا نعيش الآن في فترة ما قبل الخريف، والعامة يسميه الصفيري وباقي عليه 12 يوم.

وتابع الزعاق بأنه باقي 23 يوم لتساوي الليل والنهار وباقي على اعتدال الاجواء أو ما يسمي الوسم 38 يوم، وبعد 20 يوم سنغلق أجهزة التكييف ليلا.