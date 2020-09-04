السفارة السعودية بالكويت تحسم الجدل حول رسوم دخول الأشخاص والمركبات

عقب تداول أنباء بهذا الخصوص..
أكدت السفارة السعودية في الكويت، اليوم الجمعة، عدم صحة ما تم تداوله من فرض رسوم دخول للمملكة، على الأشخاص والمركبات غير السعودية.
وذكرت السفارة- عبر حسابها على تويتر- أنها تود أن توضح بأنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية.
وأشارت السفارة إلى أن «هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة»، مطالبة بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
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