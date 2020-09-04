بالتمرير عبر عدد من دول الجوار
صرَّح المتحدث الرسـمي للمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت هي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقـراص الأمفـيتامين الـمخدر إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار.
وأكد النقيب النجيدي أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكُّن من يقف وراءها من إدخالها المملكة، وقد أسفر ذلك عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها (16343,000) ستة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف قرص أمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب حمص)، كما تم القبض على مستقبلَيْها (متهمان)، أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية اليمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «المكافحة» تحبط تهريب 16 مليون قرص أمفـيتامين إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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