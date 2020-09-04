أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 822 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1099 حالة تعافٍ إضافية، و33 حالة وفاة جديدة. ولفتت الصحة إلى أنه تم إجراء 52.647 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجماليها إلى 5.314.461 فحصا مخبريا. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 319.141 حالة، من بينها 20.063 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1484 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 295.063 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4015 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات إلى 92.4%، فيما استمرت نسبة الحالات النشطة في الانخفاض لتصل إلى 6.2%. وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (48)، مكة المكرمة (48)، الدمام (45)، الرياض (41)، المدينة المنورة (40)، الهفوف (36)، عرعر (35)، الظهران (34)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جازان (121)، مكة المكرمة (58)، صبيا (57)، الرياض (47)، المدينة المنورة (43)، تبوك (30).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 822 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1099 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.