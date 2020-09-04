إنقاذ شخصين في مرتفع جبلي شرق أبها

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بجبال الشرف شرق أبها وعلى الفور تم نقل الفرق اللازمة للموقع ودعم الموقف بالقوة البشرية حسب الحاجة وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والمشي على الاقدام الى موقع الحالة والذي يبعد مايزيد على (4000 متر) يتخللها مواقع وعرة ومنحدرات سحيقة، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من مرتفع نتج عنه تعرضه لإصابات بليغة في أثناء قيامه بالتنزه وبرفقته شخص آخر مرافق له مصاب بالإجهاد، وقد تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر وتسليم الحادث للشرطة حسب الاختصاص.



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