السعودية اليوم / السنغال تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 13.881 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 289 حالة وفاة.

// انتهى //

16:25ت م

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دكار 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 13.881 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 289 حالة وفاة.// انتهى //16:25ت م0069

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