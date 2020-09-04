7 علامات تدل على نقص البوتاسيوم في جسمك

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

البوتاسيوم هو أحد معادن الإلكتروليت مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والكلوريد أي أنه مسؤول عن توصيل الكهرباء عبر الجسم، وهو ينظم ضربات القلب ووظائف العضلات، ونقصه قد يشكل مجموعة من المشاكل الصحية.

البوتاسيوم والصوديوم

يعمل البوتاسيوم والصوديوم بشكل عكسي في الجسم، فكلما زاد الصوديوم قل البوتاسيوم والعكس، وفي حين أن الصوديوم ضروري لوظائف الخلية فإن الكثير منه في الجسم له آثار سلبية مثل زيادة ضغط الدم.

فوائد البوتاسيوم في الجسم

يبني البروتينات والعضلات، وينظم نمو الجسم وضربات القلب، ويعزز من عملية الهضم.

وقد تكون أسباب نقص البوتاسيوم بسيطة مثل عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الصحيحة أو تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالملح، وهناك أسباب أخرى مثل أخذ مدرات البول أو الجفاف واستخدام المضادات الحيوية.

ونظرًا لأن البوتاسيوم مهم جدًا، فمن الجيد التعرف على أعراض نقصه في الجسم والتي تشمل:

1- التعب المزمن

يمكن أن تساهم العديد من عوامل نمط الحياة في الشعور بالتعب، ومع ذلك، إذا كنت تحصل على 7-8 ساعات من النوم المتواصل وما زلت تشعر بالتعب طوال الوقت، فقد يكون ذلك بسبب عدم كفاية البوتاسيوم.

2- ارتفاع ضغط الدم

يتواجد البوتاسيوم داخل الأوعية الدموية ويرخيها، بينما يعزز الصوديوم احتباس السوائل، ويُترجم ذلك إلى انقباض الأوعية الدموية بالتناوب وزيادة الضغط، ولأن العنصرين تربطهما علاقة عكسية فإن تراكم الصوديوم يؤدي إلى زيادة كميات السوائل وارتفاع ضغط الدم.

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وغالبًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم نذيرًا لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية ويمكن أن يؤثر على الكلى والوظائف العصبية.

3- ضعف العضلات وتشنجاتها

تستهلك العضلات البوتاسيوم عندما تتحرك، وكلما زاد الجهد المبذول، زاد فقدان البوتاسيوم من ألياف العضلات، وبدون تناول كميات كافية منه تصاب العضلات بالضعف أو التشنج.

4- عدم انتظام ضربات القلب

القلب عضلة قوية جدًا والبوتاسيوم مهم لوظيفته، ونظرًا لأنه يوصل الكهرباء التي تعتمد عليها ضربات القلب فإن وجوده بنسبة قليلة في الجسم يؤثر على إيقاع القلب مما يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.

5- الشعور بالدوار

وبما أن البوتاسيوم يؤثر على إيقاع القلب، فإذا انخفضت مستوياته بشدة يتأثر تدفق الدم لذلك تشعر بالدوار، ويُنصح بزيارة الطبيب في حال استمر هذا العرض أطول من اللازم.

6- الإمساك

يتطلب الهضم السليم تقلص العضلات، وانخفاض البوتاسيوم يعني ضعف وظيفة العضلات ما يعني تباطؤ الهضم وهو ما يسبب الإمساك.

7- الوخز أو التنميل

تتواصل الأعصاب مع بعضها البعض عن طريق النبضات الكهربائية وهو ما يوفره عنصر مثل البوتاسيوم وبالتالي إذا كانت كميته أقل من الطبيعي فإن الجهد الكهربائي الذي يساعد على توصيل النبضات العصبية يقل وهو ما يؤدي إلى الشعور بالوخز أو تنميل في الأطراف.

والكمية اليومية الموصى بها للبالغين هي 4700 مجم، ويمكنك الحصول عليه من مجموعة متنوعة من مصادر الطعام مثل: الأفوكادو، البنجر، العدس، المانجو، الفطر، البابايا، الكمثرى، الفستق، الزبيب، السبانخ، البطاطا الحلوة، الطماطم، الفاصولياء البيضاء، الجزر، الجريب فروت، والموز.



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