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السفارة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول المملكة على غير السعوديين
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت السفارة السعودية في الكويت ما تردد حول فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية.
وقالت السفارة، في بيان لها: تودّ السفارة أن توضح بأنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية.
وشددت الوزارة على أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تمامًا، داعية إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
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