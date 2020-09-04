WhatsApp يكشف عن 6 ثغرات جديدة في التطبيق

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أطلقت خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك WhatsApp موقعًا إلكترونيًا جديدًا هدفه الإفصاح عن الثغرات الأمنية الموجودة في التطبيق، ويأتي ذلك كجزء من شفافية الشركة مع المستخدمين.

ثغرات WhatsApp:

وفي ذلك كشف WhatsApp عن 6 ثغرات جديدة قائلًا إنه لم يتم العثور على أي دليل على استغلال هذه الثغرات الأمنية من قبل المتسللين، ومؤكدًا أنه تم إصلاح خمس من الثغرات الست في يوم اكتشافها.

وقالت الشركة إنها استعانت ببرنامج bug bounty لكشف 3 من الثغرات الأمنية، بينما تم اكتشاف الثغرات الأخرى عن طريق عمليات التدقيق البرمجية المنتظمة التي يتم إجراؤها داخليًا، بحسب موقع Digit NewsDesk التقني.

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وكان من ضمن هذه الثغرات واحدة تخص عنوان الـ URL، تسمح بتنزيل الصور من خلال المرسل دون إذن المستخدم، وتمت ملاحظة هذه الثغرة الأمنية في إصدار الأندرويد وواتساب بيزنس.

ويأتي موقع الويب الجديد الذي يركز على الأمان كجزء من جهد فيسبوك ليكون أكثر شفافية بشأن العديد من الأشياء، بما في ذلك أمان المستخدمين، وفي حين أن WhatsApp ظل في أغلب الأوقات بعيدًا عن فضائح الثغرات الأمنية إلا أن إحدى نقاطه السوداء كانت حينما استغلت مجموعة القرصنة NSO الإسرائيلية ثغرة أمنية تمكنت من خلالها من إرسال فيروس دودة بيغاسوس في الهواتف الذكية الخاصة لأفراد ذوي قيمة عالية ونشطاء حقوق الإنسان.

ويدمج الفيروس نفسه في نظام تشغيل الهاتف الذكي المستهدف، مما يمنح المتسلل السيطرة الكاملة على الجهاز والبيانات المخزنة عليه.

وإلى جانب معالجة الثغرات فإن فريق WhatsApp مشغول بمحاولة دمج ميزات جديدة في التطبيق مثل إمكانية تشغيله عبر أجهزة متعددة في وقت واحد.

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