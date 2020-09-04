ضربة استباقية ناجحة.. ضبط 16 مليون قرص إمفيتامين داخل شحنة حمص

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

بضربة استباقية ناجحة تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط أكثر من ١٦ مليون قرص إمفيتامين قادمة إلى المملكة، بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص).

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت، – وهي تتابع المخططات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمواد المخدرة- ، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار.

Advertisements

وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكن من يقف وراءها من إدخالها إلى المملكة، وقد أسفر ذلك – بتوفيق الله – عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها ( 16,343,000) ستة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص) ، كما تم القبض على مستقبليها، (متهمين اثنين)، أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية اليمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

شارك الخبر







