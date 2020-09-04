الحياة الفطرية تكشف معلومات عن حيوان الزريقاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن بعض المعلومات حول حيوان الزريقاء بعد تداول مقطع فيديو مؤخرًا حوله.

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وقالت الهيئة إشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل عن ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض تودّ الهيئة التوضيح أن هذا الحيوان يسمى (الزريقاء).

وأضافت أن هذا الحيوان ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة إلى جازان وهو ليلي المعيشة يواجه خطر التهديد.