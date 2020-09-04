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إنقاذ شخصين أحدهما حالته خطرة سقطا بمنحدر سحيق في أبها
في منطقة جبلية وعرة في جبال الشرف
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
نجح مدني أبها في إنقاذ شخصين أحدهما إصابته خطيرة بعدما سقطا من منحدر جبلي سحيق أثناء التنزه.
مدني أبها يكشف التفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أنه في تمام الساعة (٠٨:٢٢) من صباح اليوم الجمعة الموافق ١٤٤٢/٠١/١٦هـ ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بجبال الشرف شرق أبها.
وأضاف أنه على الفور تم نقل الفرق اللازمة للموقع ودعم الموقف بالقوة البشرية حسب الحاجة وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والمشي على الأقدام إلى موقع الحالة والذي يبعد ما يزيد على (٤٠٠٠ متر) يتخللها مواقع وعرة ومنحدرات سحيقة.
نتائج الحادث
وبالوصول اتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص من مرتفع نتج عنه تعرضه لإصابات بليغة أثناء قيامه بالتنزه وبرفقته شخص آخر مرافق له مصاب بالإجهاد وقد تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر وتسليم الحادث للشرطة حسب الاختصاص.
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