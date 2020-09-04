محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات يصل إلى 14563 حالة سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2420 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و174 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألف حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 14563 حالة.فيروس كورونا الجديد جنوب إفريقيا: 2420 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-04 سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2420 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و174 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألف حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 14563 حالة. Advertisements 04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 02:15 PM إجمالي الوفيات يصل إلى 14563 حالة إجمالي الوفيات يصل إلى 14563 حالة سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2420 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و174 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألف حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 14563 حالة. ، جنوب إفريقيا: 2420 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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