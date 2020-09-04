محمد بن مسعود - الدمام - ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد الإمارات: تسجيل 612 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-04 سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة. Advertisements 04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 02:14 PM ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة. ، الإمارات: تسجيل 612 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: تسجيل 612 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.