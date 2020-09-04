محمد بن مسعود - الدمام - كورونا في الكويت: شفاء 626 مصابًا من الفيروس وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-04 سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية شفاء 626 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 79417 حالة، مشيرةً إلى أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. 04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 Advertisements 02:10 PM وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 79417 وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 79417 سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية شفاء 626 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 79417 حالة، مشيرةً إلى أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. ، كورونا في الكويت: شفاء 626 مصابًا من الفيروس ،

المصدر : الخليج 365

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