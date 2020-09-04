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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.تبوك حالة الطقس
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 03:19 PM
الحالة الجوية تستمر حتى الـ6 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
، "الأرصاد": رياح وأتربة على أجزاء من تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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