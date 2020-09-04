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كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن الحيوان النادر الذي تم تداول صوره له في مواقع التواصل الاجتماعي، هو حيوان ليلي نادر مهدد بالانقراض ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم، ويسمّى "الزريقاء".
وقالت عبر حسابها في "تويتر": "إشارةً إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل عن ظهور حيوان نادر مهدّد بالانقراض؛ تود الهيئة التوضيح أن هذا الحيوان يسمى (الزُريقاء) ينتمي إلى عائلة الزباديات من رتبة اللواحم".
وتابعت: "ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة المكرّمة إلى جازان، وهو ليلي المعيشة يواجه خطر التهديد".
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 03:18 PM
قالت: ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم وينتشر بالمنطقتين الجنوبية والغربيةبعد الصورة المتداولة له.. "الحياة الفطرية": هذا الحيوان نادر ومهدّد بالانقراض!
كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن الحيوان النادر الذي تم تداول صوره له في مواقع التواصل الاجتماعي، هو حيوان ليلي نادر مهدد بالانقراض ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم، ويسمّى "الزريقاء".
وقالت عبر حسابها في "تويتر": "إشارةً إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل عن ظهور حيوان نادر مهدّد بالانقراض؛ تود الهيئة التوضيح أن هذا الحيوان يسمى (الزُريقاء) ينتمي إلى عائلة الزباديات من رتبة اللواحم".
وتابعت: "ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة المكرّمة إلى جازان، وهو ليلي المعيشة يواجه خطر التهديد".
، بعد الصورة المتداولة له.. "الحياة الفطرية": هذا الحيوان نادر ومهدّد بالانقراض! ،
المصدر : الخليج 365
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