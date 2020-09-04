بالفيديو.. هطول الأمطار على العيص بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار على العيص شمال غرب المدينة المنورة. أظهر مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار على العيص شمال غرب المدينة المنورة. ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة.

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