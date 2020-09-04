شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالب يسخر من مُعلم ظنًا منه أن الميكروفون مُغلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، طالب يُردد كلام المُعلم أثناء حصة مدرسية عن بُعد.

وظنّ الطالب أن الميكروفون الخاص به مُغلق، وردّد الكلام قائلًا: " أنتم الآن فاجئتوني بالموضوع " ، وهو ما كان يقوله المُعلم من قبل.

وقال المُعلم للطالب: " ما تعيد الكلام لو سمحت " ، فيما نبهه زميله بضرورة احترام المُعلم، فرد المُعلم قائلًا: " لا .. يحترم نفسه قبل " .