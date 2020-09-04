حقيقة فرض رسوم دخول للمملكة على الاشخاص والمركبات الغير سعودية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت سفارة المملكة في الكويت حقيقة ما تم تداوله بشأن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات الغير سعودية. كشفت سفارة المملكة في الكويت حقيقة ما تم تداوله بشأن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات الغير سعودية. وأكدت السفارة عدم صحة المعلومات المتداولة بهذا الشأن، داعية الجميع إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

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