شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح التوقيت المناسب لعودة المتعافين للتواصل مع الآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة التوقيت المناسب لعودة المتعافين للتواصل مع الآخرين . كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة التوقيت المناسب لعودة المتعافين للتواصل مع الآخرين . وأكدت " الصحة " أنه يجب الإلتزام بالعزل المنزلي حتى الشعور بالتحسن وإتمام كامل مدة العزل وهي 10 أيام . وأوضحت أنه يُشترط أن تكون آخر 3 أيام من العزل خالية من الأعراض ، ويمكن الخروج بعد ذلك مع الحرص على التباعد الإجتماعي ولبس الكمامة والنظافة الشخصية .

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