شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إحباط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن إحباط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة، بالتمرير عبر عدد من دول الجوار.

وصـرّح المتحـدث الـرسـمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت، - وهي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المملكة بالمواد المخدرة- ، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقـراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكن من يقف وراءها من إدخالها إلى المملكة، وقد أسفر ذلك - بتوفيق الله - عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها ( 16,343,000) ستة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص) .

كما تم القبض على مستقبليها ،( متهمين اثنين)، أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية اليمنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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