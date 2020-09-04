شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» تحذر سالكي ثلاث طرق بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة قائدي المركبات على طرق "ينبع -النخل ، والفقعلي ، والعيص " بضرورة الحيطة والحذر . نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة قائدي المركبات على طرق "ينبع -النخل ، والفقعلي ، والعيص " بضرورة الحيطة والحذر . وأكدت " النقل " وجود عاصفة ترابية على تلك الطرق مما يحد من مستوى الرؤية .

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