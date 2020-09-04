شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تشهر بمواطن ومقيم تورطا بجريمة التستر والمتاجرة في التمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور بأسواق بريدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة قد نشرت خلال الأشهر الماضية ثمانية أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور في مدن ومحافظات المنطقة، حيث تمت إحالة المتورطين للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط من هنـــــا ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.