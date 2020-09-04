شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح موقف زوجة المواطن الموظفة بدولة خليجية من قيود السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة أن زوجة المواطن الخليجية الموظفة في بلدها الخليجي تعتبر من الحالات الإستثنائية للسفر من وإلى المملكة .

وقالت " الجوازات " أنه يمكن أن تتقدم زوجة المواطن في هذه الحالة بطلب لمقام وزارة الداخلية أو وزارة الصحة عن طريق البريد السعوودي مع إرفاق المستندات والمبررات .

ونبهت " الجوازات" أن أي تعليمات حول قيود السفر سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية .