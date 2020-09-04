شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حصول الأسرة المهجورة على معاش الضمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الجمعة على الإجراءات اللازمة لحصول الأسرة المهجورة على معاش الضمان .
وأشارت أنه يجب تقديم إقرار من ذوي العصبة ومن ثم قبول الطلب واستمرار الصرف لمدة عامين مع التحديث بعد انتهاء السنة الأولى .
ويأتي ذلك لإثبات حالة الأسرة المهجورة التي تضمن الدولة إستحقاقها للمعاش وغيرها من الحالات الإجتماعية .
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