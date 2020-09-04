شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حصول الأسرة المهجورة على معاش الضمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الجمعة على الإجراءات اللازمة لحصول الأسرة المهجورة على معاش الضمان .

وأشارت أنه يجب تقديم إقرار من ذوي العصبة ومن ثم قبول الطلب واستمرار الصرف لمدة عامين مع التحديث بعد انتهاء السنة الأولى .

ويأتي ذلك لإثبات حالة الأسرة المهجورة التي تضمن الدولة إستحقاقها للمعاش وغيرها من الحالات الإجتماعية .