شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية استمرار تسجيل "المنقولة كفالته " في منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الجمعة موقف المنقولة كفالته من التسجيل في المنصة .

وأكدت أنه لا يمكن لتابعي أو مرافقي المقيم التسجيل بمنصة أبشر حتى وإن كان لديه إقامة مستقلة في السابق ثم نقل كفالته على المقيم .

ويمكن للمقيم نفسه التسجيل في المنصة للتمتع بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها ومن أهمها خدمات الإستعلام .