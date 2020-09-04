شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية استمرار تسجيل "المنقولة كفالته " في منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الجمعة موقف المنقولة كفالته من التسجيل في المنصة .
وأكدت أنه لا يمكن لتابعي أو مرافقي المقيم التسجيل بمنصة أبشر حتى وإن كان لديه إقامة مستقلة في السابق ثم نقل كفالته على المقيم .
ويمكن للمقيم نفسه التسجيل في المنصة للتمتع بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها ومن أهمها خدمات الإستعلام .
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