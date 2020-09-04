شكرا لمتابعة خبر عن تحت رعاية ولي العهد.. انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هند العتيبي (صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار :”الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، وذلك يومي السابع والثامن من أكتوبر 2020. قمة الذكاء الاصطناعي عن بعد

وتشير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى أن القمة ستنعقد بطريقة افتراضية تماشياً مع الجهود الدولية والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة المملكة، حمايةً للمشاركين والحضور من المخاطر الصحية لجائحة كوفيد-19.

وستجمع القمة صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال.

وتهدف القمة إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الرئيسة الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من حيث الخيارات الاستراتيجية الوطنية لواضعي السياسات. وتهدف